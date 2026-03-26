声優で女優の平野綾（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。両親についてつづった。平野は「朝。ふと、父の形見が気になって、久しぶりに今日一日ずっと身につけていて、日課である母への電話でそれを伝えたら、今日は結婚記念日だったそうな。伝えたかったのね。父よ、粋な計らいをしてくれるそしてちらし寿司作ってる母よ、かわよ」とつづった。また、両親の若い頃の写真を投稿し「父が亡くなって12年。思い出さない