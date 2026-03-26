カブスの鈴木誠也外野手（ゲッティ＝共同）米大リーグ、カブスは25日、右膝を痛めている鈴木誠也外野手を10日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。22日にさかのぼって適用される。開幕の出場選手登録26人には入らなかった鈴木は、WBC準々決勝のベネズエラ戦で負傷し、後十字靱帯の損傷と診断されていた。戦列復帰に向けて既に打撃練習などを再開している。（共同）