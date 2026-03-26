阪神・小幡竜平内野手（２５）が２５日、積極打法を貫いて新人左腕を攻略すると誓った。開幕戦となる２７日・巨人戦（東京ド）の相手先発はドラフト１位・竹丸。「早い段階で、思い切って行こうかなと思っています」と快音のイメージを膨らませた。竹丸とは初顔合わせ。事前にデータや映像はチェックするものの、打席に立たないと把握できない部分もある。「逆に分からないからといって、じっくり（球を）見ていくと術中にはま