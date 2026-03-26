店舗外観イメージコロワイドダイニング（横浜市西区）は新業態の中華料理店「甘太郎食堂」を打ち出し、３０日に馬車道店（同市中区）を開業する。定番のラーメンやチャーハン、マーボー豆腐のほか、大ぶりの「甘太郎餃子（ギョーザ）」（３個５００円）や、チャーシューと目玉焼きがのる「甘太郎丼」（千円）といった独自のメニューも展開する。昔ながらの商品サンプルや、アルミ製出前箱（おかもち）による宅配サービスで昭