【経済指標】 【米国】 ＊米経常収支（第4四半期）21:30 結果-1907億ドル 予想-2085億ドル前回-2391億ドル（-2264億ドルから修正） ＊米輸入物価指数（2月）21:30 結果1.3％ 予想0.6％前回0.6％（0.2％から修正）（前月比） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+692.6万（4億5619万） ガソリン-259.3万（2億4145万） 留出油 +303.2万（1億1994万） （クッシング地区） 原油