阪神を本拠に迎える２７日の開幕戦で４番に入ることが濃厚な巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が２５日、主砲としての心構えを明かした。新加入の助っ人が開幕４番に座れば０６年の李承ヨプ（ロッテから移籍）、１６年のギャレット、１８年のゲレーロ（中日から移籍）以来、球団４人目。自身は米国ではマイナー時代に４番を打った経験が豊富だが「中軸を任せていただくということに関しては非常に意気に感じています」と腕