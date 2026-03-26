２０２６年のメジャーリーグが３月２５日（日本時間２６日）のジャイアンツ・ヤンキース戦から開幕する。大谷、山本、佐々木が所属するドジャースは１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、ナ・リーグのチームでは初のワールドシリーズ３連覇に挑む。日本人メジャーリーガーの奮闘に注目だ。＊＊＊＊今季もドジャースが戦力的に頭ひとつ抜けている。連覇中の主力はほぼ残り、抑えにディアス、右翼にタッカーを補強。