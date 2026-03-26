セ・リーグ開幕が２日後に迫った２５日、阪神は甲子園室内で全体練習を行った。ファーム・リーグでは、ドラフト１位・立石正広内野手が左翼守備に就いて本格復帰。以下は、今後の強化方針に言及した藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−開幕２日前となったがいつもと変わらずか。「昨日話して、まだ起きて数時間ですから。おはようございます」−明日は開幕メンバーの公示がある。イメージはできている。「明日に