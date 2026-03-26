マイアミ・オープン大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア] 0 - 2 [マテ パビッチ / マルセロ アレバロ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第9日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス2回戦で、ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビアと第5シ&