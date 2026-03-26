最悪のタイミングでの会談を無難にこなせた高市首相3月19日、日本時間では20日未明、日米首脳会談がホワイトハウスで行われた。この会談はタイミングとしては最悪に近かった。アメリカはホルムズ海峡の封鎖を受けて、同盟国に機雷掃海や船舶護衛などの軍事的支援を求めており、しかもトランプ大統領が予定していた習近平国家主席との首脳会談も、その対応を優先する形で延期含みになっていたからである。ロイターによれば、