日本代表は25日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで練習を行った。体調不良のため、24日はホテル静養となった佐藤龍之介。この日も練習場には姿を見せず、26名で全体練習を実施した。ラダートレーニングやボール回しを終えると、名波浩コーチ主導のもとフォーメーション練習を開始。スローインからの流れやビルドアップの形などを入念に確認した。ビブスあり：GK鈴木彩艶：DF橋岡大樹、