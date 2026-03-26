◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦神村学園1―2智弁学園（2026年3月25日甲子園）【みんなイイじゃん】現役レーサーの父に負けない輝きを放った。神村学園（鹿児島）の主将、梶山侑孜（ゆうしん＝3年）は、右翼の守備で好守を連発した。3回2死二塁で右翼前の強い打球をダイビングキャッチ。7回1死二塁は右前打で本塁を狙った走者を好返球で刺した。「守備の練習はキャッチボールから大事にとことんしてきた」と胸を