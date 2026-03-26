政府の社会保障国民会議で、所得税減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の検討が始まった。税制の大きな改革である。国民の理解を得られるよう丁寧に議論を進めねばならない。国民会議の下に設けられた、有識者会議の初会合が開かれた。１２人で構成する有識者会議は給付付き税額控除を中心に議論する。初会合では、制度の導入が必要という認識で概（おおむ）ね一致したという。給付付き税額控除は、所得税か