人工知能（ＡＩ）は便利だが、学習の場面で誤った使い方をすれば、思考力や表現力の習得を妨げかねない。まずはしっかりと特徴やリスクを知ることが重要だ。文部科学省は２０２７年度から主に高校２年生が使う教科書の検定結果を公表した。今回は、現行の学習指導要領に基づく２回目の検定で、専門教科を除く８教科に２２社２００点の申請があり、２１社１９６点が合格した。このうち、全８教科の６７点にはＡＩの特徴やリス