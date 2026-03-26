◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦神村学園1―2智弁学園（2026年3月25日甲子園）神村学園（鹿児島）は延長10回タイブレークの末、1―2で惜敗した。エース右腕・龍頭汰樹（3年）は10回を125球の熱投で9安打2失点。完封した横浜（神奈川）との初戦に続く好投は実らなかったが「ピンチになっても気持ちは負けないという部分が得られた」と振り返った。小田大介監督は「チームを勝たせることがエースだぞと言ってい