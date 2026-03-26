東京都は新年度、伊豆諸島沖で、洋上風力発電の送電ケーブル敷設に必要な海底地盤の調査に乗り出す。千葉県沖などでの事業に参画した企業が採算性を理由に撤退した事例があり、参入障壁の解消を主導する必要があると判断した。全国初の取り組みという。小池百合子都知事は２０２４年の国連会議で、約９０万世帯に電力を供給できる１ギガ・ワット級の洋上風力発電を始める方針を表明した。原発１基分に相当する。都は「浮体式」