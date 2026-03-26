ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（きら＝21）が、27日に東京ドームで行われる巨人―阪神の開幕戦で始球式を務めることが25日、分かった。同五輪では逆転を期した最終3回目に自身が持つ最高難度の逆スタンスから背中側に5回転半するスイッチバック1980を決め、計179・50点で優勝。日本勢の金メダル1号となった。スノーボーダーらしくない黒髪丸刈りは日本でも話題を呼んだ。2