読売新聞社と公益財団法人「日本国際問題研究所」（ＪＩＩＡ、東京）が共同実施した全国世論調査（郵送方式）で、日本が防衛力を強化することへの賛否を聞いたところ、「賛成」との回答が７４％に上り、「反対」の２４％を大きく上回った。防衛力強化のために、防衛費を増額することについても「賛成」の５８％が「反対」の４１％を上回った。政府は国家安全保障戦略など安保３文書の年内改定を目指しており、防衛力強化に向け