◇第98回全国選抜高校野球大会第7日・2回戦花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日甲子園）2回戦2試合が行われ花咲徳栄（埼玉）が、埼玉勢甲子園大会最多得点タイの17―0で日本文理（新潟）を下し、03年以来23年ぶりの準々決勝進出を決めた。岩井隆監督（56）の次男で1番の虹太郎（こうたろう）内野手（3年）が、4安打1打点1四球で3得点。7得点の4回は1イニング2安打を放った。虹太郎と書いて「こうたろう」と読む。「関