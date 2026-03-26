政府は２０２６年度予算案が年度内に成立しない事態に備え、暫定予算案を２７日に閣議決定し、国会に提出する方針を固めた。一般会計の歳出総額は８・６兆円とする方向で調整している。３０日にも衆参両院で審議し、成立を図る考えだ。木原官房長官が２５日、国会内で自民党の松山政司参院議員会長と会談し、政府の意向を伝えた。高市首相は２６年度予算の年度内成立にこだわってきたが、月末が迫り、困難な情勢となったためで