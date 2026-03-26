◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦智弁学園2―1神村学園（2026年3月25日甲子園）【記者フリートーク】変化球の割合を増やした智弁学園の杉本が、直球を続けた特別な相手がいた。「8番・DH」の家木杏史（あんじ＝3年）だ。中学時代の「神戸中央シニア」の女房役。結果は2三振を含む4打数1安打。「中学時代を思い出して楽しめました」と振り返った。4回は8球中6球が直球で、7回は3球続けて中前打され苦笑いした。