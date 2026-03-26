大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」（絆ＨＤ）傘下の「就労継続支援Ａ型事業所」が、障害者就労支援の加算金を過大受給したとされる疑惑で、大阪市は、傘下の４事業所が２０２４〜２５年度に計百数十億円を不正に受け取ったと判断し、近く障害者総合支援法に基づく行政処分をする方針を固めた。市の支給分について返還請求する。複数の関係者への取材でわかった。関係者によると、４事業所は絆ＨＤのグループ会社など