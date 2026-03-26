◇第98回全国選抜高校野球大会第7日・2回戦花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日甲子園）今秋ドラフト候補の花咲徳栄の黒川凌大（3年）は、打線の援護を受け7回1安打無失点と好投した。雨の降る悪条件の中で5回2死まで無安打投球。自己最速を1キロ更新する147キロもマークし「絶対抑えてやるという気持ちで投げました。真っすぐも変化球も（捕手が）構えたところに決まったので良かった」と胸を張った。球種の癖が出や