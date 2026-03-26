在日中国大使館に男が侵入した事件で、建造物侵入容疑で逮捕された宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地所属の３等陸尉の男（２３）が警視庁公安部の調べに、「（事件の）約１時間前に大使館に着き、周りを１周して侵入できそうな場所を探した」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。前日に刃物を購入したといい、公安部は計画性があったとみている。発表によると、男は２４日午前９時頃、東京都港区元麻布の同大使館