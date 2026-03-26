在日中国大使館に男が侵入した事件で、建造物侵入容疑で逮捕された宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地所属の３等陸尉の男（２３）が警視庁公安部の調べに、「（事件の）約１時間前に大使館に着き、周りを１周して侵入できそうな場所を探した」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。前日に刃物を購入したといい、公安部は計画性があったとみている。発表によると、男は２４日午前９時頃、東京都港区元麻布の同大使館
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 転覆死亡事故 旅行会社が声明
- 2. 重岡銀次朗さんが303日ぶり退院
- 3. 小学5年の男児が行方不明 京都府
- 4. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 5. 女子高生が万引きか 店員に暴行
- 6. もう中学生が結婚 相手は女優
- 7. 渡邊渚が堀江氏を呼び捨て 騒然
- 8. 転覆事故前に危機一髪の過去あり
- 9. 「シャドバ」サービス終了が決定
- 10. 城島茂&松岡昌宏 復興支援継続へ
- 1. 転覆死亡事故 旅行会社が声明
- 2. 小学5年の男児が行方不明 京都府
- 3. 女子高生が万引きか 店員に暴行
- 4. 転覆事故前に危機一髪の過去あり
- 5. 日本関係の船舶 取り残される
- 6. NHK報道局の男性を不起訴処分
- 7. XGの元P保釈 約13秒頭を下げ謝罪
- 8. 謝る気ある? 活動家団体を猛批判
- 9. 大阪の小中 ノロで600人超が不調
- 10. 自衛官 全裸で御殿場市内を徘徊
- 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 2. 進次郎氏 れいわ議員発言に怒り
- 3. れいわ議員暴走か 不適切な言辞
- 4. 中国で日本人2人拘束 麻薬所持か
- 5. 5ちゃんねる「永久停止」の真相
- 6. 「ドナルド」発言 徹夜で考えた
- 7. 坂口杏里容疑者 容疑を認める
- 8. 東国原氏、宮崎知事選に出馬 4月表明で調整
- 9. 小さな不便を解消 無印3アイテム
- 10. 「初任給日本一」で応募者殺到
- 1. トランプ氏の本拠地で共和党敗北
- 2. 中国船がホルムズ海峡通過
- 3. トランプ氏の支持率 36%に下落
- 4. 北京 出入国者増加が顕著に増加
- 5. 動画生成AI「Sora」サービス終了
- 6. イラン、交渉再開条件に通航料
- 7. イランにも派兵するの? 戦々恐々
- 8. 露国民 期限切れ食品で生活か
- 9. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 10. 韓女優 体外受精の副作用で悪化
- 1. 西武渋谷店 9月末で閉店の方針
- 2. ソニーとホンダ EV開発&販売中止
- 3. サーティワンアイス ロゴを刷新
- 4. 三菱UFJグループ 65歳に定年延長
- 5. 高学歴が在籍 犯罪集団の衝撃
- 6. 就活早期化 ルール順守を要請
- 7. 西武渋谷店 9月末で閉店の見通し
- 8. 福岡3社がラジオ事業の融合検討
- 9. フジHD 旧村上F側に法的措置示唆
- 10. 月20%還元 新しい格安SIMの魅力
- 1. 日本製鉄「黒ZAM」のページ開設
- 2. オーディオテクニカが一部値上げ
- 3. カッチリしすぎない革靴が欲しい
- 4. iPhone Air 意外と売れていた?
- 5. MOFT「紛失防止スマホスタンド」
- 6. AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
- 7. ANAモバイル 3月24日〜提供開始
- 8. ベッドでもデスクでも自由自在なスマホホルダー
- 9. WordPress.comがAIエージェントによるコンテンツ作成・SEO改善・コメント管理・メタデータ更新などの機能を正式にサポートすると発表
- 10. 2008年度1月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
- 11. 画面のQR 正しく読み取る方法
- 12. 朝食のパンに目玉焼きを乗せたい人。3COINSなら40秒で、フライパン要らず
- 13. 世界最軽量ノートPCがキーボードを大改良。富士通がLIFEBOOK UHシリーズ新3モデルを発表
- 14. 会議中にバレずに使える。330円のリングが仕事効率UPに効く
- 15. [石野純也の「スマホとお金」]ソフトバンクが「iPhone 17e」「Galaxy S26」を“MNPなら月1円”で販売する理由
- 16. デジタルをふんだんに生かしたレストラン トリニータで考える
- 17. ゴルフ特化のGalaxy Watch「Golf Edition」発表。世界のコースデータ収録キャディーアプリ搭載
- 18. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 19. パーカーおじさん 女性のホンネ
- 20. NVIDIACEO「すでにAGI到達」
- 1. 重岡銀次朗さんが303日ぶり退院
- 2. WBC敗退 雄星が日本に「提言」
- 3. 大谷vsベッツ 今年初登板で実現
- 4. センバツ出場校 相次ぐ資金難
- 5. ソフトB・オスナ 契約破棄可能性
- 6. NPBが中日のコーチ異動を発表
- 7. 大谷 球界全体への宣戦布告にも?
- 8. 大谷翔平が「鬼に変貌」した瞬間
- 9. 筒香の1軍入り「長期離脱はNG」
- 10. オリ杉本 開幕2軍スタートへ
- 1. もう中学生が結婚 相手は女優
- 2. 「シャドバ」サービス終了が決定
- 3. 渡邊渚が堀江氏を呼び捨て 騒然
- 4. 城島茂&松岡昌宏 復興支援継続へ
- 5. 「ONE PIECE」人気投票で不正
- 6. アイナ 入学予定だった大学告白
- 7. 春風亭昇太 東海大を念願の卒業
- 8. 高市首相「絶叫ダンス」別カット
- 9. 坂口容疑者困窮か PayPay公開も
- 10. WBCライブ配信 史上最多視聴に
- 1. 想像以上にいい ユニクロの春服
- 2. 母が離婚 姉と妹は9歳の現在
- 3. 年金月3.5万円 女性の切実な思い
- 4. 実は彼氏を不快にさせる一言9つ
- 5. 先生が園児の舌打ちを注意したら
- 6. 攻めのベージュ 崩さない攻め方
- 7. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
- 8. ベルメゾンの「汗ジミ軽減服」
- 9. 夫が性交渉拒否 めっちゃ増えた
- 10. 3COINSの「こなれヘアアクセ」