［原発と福島］この地で＜３＞春分の日の３月２０日。福島県大熊町小入野（こいりの）地区にある海渡神社に集まった住民ら１６人の顔がオレンジ色に照らされた。神社から見渡すことができる日隠山（ひがくれやま）（６０１・５メートル）の山頂に夕日が沈んでいく。雲がかかっていたが、合間から光が差し込むと、鎌田清衛（８３）の表情に笑みが浮かんだ。海渡神社は、東京電力福島第一原発事故で発生した除染土を保管する中間