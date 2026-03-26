【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、自身の交流サイト（SNS）で、令状なしで外国人の通信情報を収集できる外国情報監視法702条について、期限を延長するよう要求した。4月に期限切れを控える中、米国のイラン攻撃が続いており「米国民に危害を加えようとする悪意ある者を迅速に阻止する能力の維持は、これまで以上に重要だ」と訴えた。同条の延長には議会承認が必要。捜査当局が不適切に利用し、米国人のプライバシー