麻薬取締法違反（使用）の罪で東京地検に起訴された７人組アーティストグループ「ＸＧ」元プロデューサーのＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ被告（３９）が２５日、勾留先の東京湾岸警察署から保釈された。黒のスーツ姿の酒井被告は姿を現すと、「すみませんでした」と小声で陳謝。１５秒ほど深く頭を下げた。取材陣から「ファンの方にひと言お願いします」と声を掛けられたが、応じることはなかった。起訴内容によると、酒井被告は