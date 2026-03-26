山〓賢人（31）主演の映画「キングダム」シリーズ最新第5作「−魂の決戦」（佐藤信介監督、7月17日公開）に志尊淳（31）神尾楓珠（27）坂口憲二（50）が出演することが25日、分かった。志尊は、山〓とは撮影時点で18年1月期の日本テレビ系ドラマ「トドメの接吻」以来約7年ぶりに共演。「同い年の賢人が人生を背負って向き合い、作り上げてきたものに、恩着せがましいですが少しでも力になれたらいいなと思いました」と、山〓への熱