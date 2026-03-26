歌手で俳優の北山宏光（４０）が着実にキャリアを積み上げている。もともとの人気もさることながら、「うまい」と評される演技でも認められているようだ。最近の北山は、女優の宮澤エマが主演する４月期テレビ東京系「産まない女はダメですか？ＤＩＮＫｓのトツキトオカ」（月曜午後１１時０６分、初回３月３０日）に出演するなどしている。２０２３年８月にＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２を卒業し、ジャニーズ事務所（当時）を退所。