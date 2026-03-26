ドジャース・大谷翔平投手（３１）が開幕前最後のマウンドで規格外の存在感を示した。２４日（日本時間２５日）の本拠地エンゼルス戦で先発し、１１奪三振の?圧巻投球?。今季初先発は３１日（日本時間４月１日）の本拠地ガーディアンズ戦となる予定だ。だが一方で第６回ＷＢＣでの侍ジャパン準々決勝敗退は、ワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を狙うドジャースにも不穏な影を落としている。その深層とは――。初の?ベスト４逸?と