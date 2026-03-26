２年ぶりのリーグ優勝、そして１４年ぶりの日本一奪還を狙う巨人で、開幕を前に存在感を急上昇させているのが来日２年目のトレイ・キャベッジ外野手（２８）だ。阿部慎之助監督（４７）が今季のキーマンの一人として大きな期待を寄せる助っ人は、いよいよ「開幕１番」の座まで現実味を帯びてきた。２５日に東京ドームで行われた全体練習では、その好調ぶりを改めて強烈に印象づけた。フリー打撃で柵越えを連発。右中間スタンド