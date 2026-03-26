再び世界の猛者が東京ドームに集う日は来るのか――。株式会社東京ドームは２５日、新キックボクシングイベント「ＫＯＲＡＫＵＥＮＪＡＭＢＵＬＬ」を９月２７日に東京・後楽園ホールでスタートさせると発表した。旗揚げ戦となる９月大会には国内の立ち技９団体が参加。各団体の予選会の勝者に主催者推薦を加えた１２選手が出場し、６試合を行う。まずは６０キロ級での戦いが行われるが、イベントは継続開催していく予定で将