ノアのＯＺＡＷＡ（２９）が「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）へ?終活勧告?だ。政岡純とのタッグでＧＨＣタッグ王者の内藤＆ＢＵＳＨＩへの挑戦（４月１２日、名古屋）を控えているＯＺＡＷＡは、２５日の品川大会で制御不能男と初邂逅（かいこう）。肌を合わせて感じたのはカリスマの?衰え?だったという。この日ＯＺＡＷＡは極悪軍「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のマサ北宮、杉浦貴とのトリオでＬＴ