レッドソックスの編成不信に、また火がついている。ボストン地元メディア「ボソックスインジェクション」が改めて問題視したのは、昨季途中にドジャースから右腕ダスティン・メイ投手（２８）を獲得したトレードだ。ボストンはこの取引で、当時球団内の有望株上位だったジェームス・ティブス外野手（２３）とザック・エアハード内野手（２２）を放出したが、見返りだったメイは長期的な上積みにならず、今オフにはカージナルス