フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）で女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、日本代表で今季限りでの引退を表明している坂本花織（２５＝シスメックス）が今季世界最高となる驚異の７９・３１点をマークし、首位発進した。いよいよ最後の舞台を迎えた坂本は、勢いよくリンクへと飛び出していく。冒頭の３回転ルッツを見事に着氷すると、そこから?花織劇場?の開演だ。続くダブルアクセル（２回転半ジ