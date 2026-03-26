大谷の歴史的な額が影響…野球選手のフィールド外収入が爆増大リーグの開幕を目前に控え、米経済誌「フォーブス」は選手たちの今季予測される総収入ランキングを発表した。年俸とスポンサー収入を合計すると、1位は大谷翔平投手（ドジャース）の約202億円。「これは野球選手として記録的な額」と紹介され、球界全体にまで影響を与えているという。何かといえば、大谷の記録的な額がけん引し、野球選手のフィールド外からの収入