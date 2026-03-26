大阪市は２５日、今月中旬から市内に出没していたシカを捕獲した。奈良公園から移動してきたとみられ、扱いには奈良県との間ですったもんだがあった。市内で目撃情報が相次いだシカの対応に市は苦慮していた。横山英幸市長は２２日、Ｘに「有害鳥獣として取り扱われるため、個体を捕獲後に放獣することは困難な状況」と報告。府職員時代に「鹿を捕獲した経験がありますが、放っておけば大人しい性格なものの捕獲する際は相当暴