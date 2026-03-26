記事ポイントBS日テレ放送の防災番組全6本をYouTubeで無料公開テレビ未公開の関係者取材内容も収録能登半島地震の最新技術から高層マンション防災まで多角的に紹介 日本損害保険協会が制作に協力した防災番組の動画コンテンツが、YouTube公式チャンネルで公開されています。テレビでは放送しきれなかった関係者への取材内容も含まれ、大地震への備えを多角的に学べる全6本の構成です。 日本損害保険協会「みんなの防災ス