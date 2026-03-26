２０２６年のメジャーリーグが３月２５日（日本時間２６日）のジャイアンツ・ヤンキース戦から開幕する。大谷、山本、佐々木が所属するドジャースは１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、ナ・リーグのチームでは初のワールドシリーズ３連覇に挑む。日本人メジャーリーガーの奮闘に注目だ。今季からブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）がメジャー１年目の日本人選手最多本塁打を狙う。これまでの１年目での最多