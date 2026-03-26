記事ポイント白血病治療中の6歳・川口まふゆさんを支援するクラウドファンディング「For Good」にて2026年4月3日(金)まで受付中目標金額2,300万円で中国での治療費と家族の経済的支援に充当 まふゆちゃんを救う会が、白血病治療中の川口まふゆさんを支援するクラウドファンディングを「For Good」で実施しています。中国で治療に臨む6歳の女の子とその家族を支えるプロジェクトです。 まふゆちゃんを救う会「6歳の女の子