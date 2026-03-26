京都五花街の一つ・先斗町（ぽんとちょう）で新緑の季節に開催される舞踊公演「鴨川をどり」の衣装合わせが3月24日、先斗町歌舞練場（京都市中京区）で行われ、艶やかな衣装に身をつつんだ芸舞妓がプログラム用の写真撮影に臨んだ。「鴨川をどり」舞台衣装も華やかに 芸舞妓のみなさん〈2026年3月24日午前 京都市中京区・先斗町歌舞練場〉今年（2026年）は5月5日〜22日の18日間、先斗町のお茶屋18軒から総勢34人（うち舞妓8人