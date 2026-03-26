巨人の阿部慎之助監督（４７）が２５日、スポーツ報知のインタビューに応じ、開幕直前の心境を語った。２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指す今季の合言葉は「Ｔｈａｎｋｙｏｕ」。ミスしても誰かがカバーし、ミスした選手は「ありがとう」と前を向ける集団を理想とした。新戦力も多く生まれ変わったチーム。若手には失敗を恐れない積極性を言葉で後押しする方針も掲げ、ベテランの坂本勇人内野手（３７）には熱いエー