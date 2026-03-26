記事ポイントレイコップが「スローエイジング」を掲げるウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL」を発表臨床試験で効果が実証された成分のみを使用した全7種のサプリメント日本人の食事量を考慮した独自処方で定期購入は全品15％OFF レイコップから、「スローエイジング」をコンセプトにしたウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」が登場しています。医師でありCEOでもあるDr.マイケル・リーが手がける、臨床エビデ