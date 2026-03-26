巨人の今季開幕戦となる２７日の阪神戦（東京Ｄ）で、２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら・２１）＝ムラサキスポーツ＝が始球式を務めることが２５日、分かった。今五輪で日本人の金メダル第１号となり、感動を呼んだホットなヒーローの一投から２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指す巨人の２６年シーズンが幕を開ける。木村は金メダル獲得後、トレードマークの