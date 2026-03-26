◆ファーム・リーグ西地区オリックス５―２阪神（２５日・京セラドーム大阪）阪神の新外国人イーストン・ルーカス投手が２５日、ハイスクール時代ぶりの打席に立った。２回１死、空振りした後の２球目だった。ブランクを感じさせない力強いひと振りで、オリックス・エスピノーザの１４９キロの変化球をはじき返した。遊ゴロに終わったが「初球は『速っ！』って思いましたけど、２球目はバットに当てることができました。（バッ