記事ポイント現役プロアーティストが講師を務める表現教育プログラム歌・楽器・身体表現で子どもの非認知能力と自己肯定感を育成2026年度のパートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を募集中 はれるが、2026年度の「表現教育プログラム」を実施するパートナー園の公募を開始します。現役アーティストが講師となり、歌・楽器・身体表現を通じて子どもたちの豊かな感性と自己肯定感を育むプログラムです。 はれる「20