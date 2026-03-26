俳優の志尊淳（３１）、神尾楓珠（２７）、坂口憲二（５０）が映画「キングダム魂の決戦」（佐藤信介監督、７月１７日公開）に出演することが２５日、分かった。紀元前の中国で天下の大将軍になる夢を持つ信（山粼賢人）の奮闘を描き、累計興収２４５億円超を記録している人気映画シリーズ第５弾。原作漫画の人気エピソードである「合従（がっしょう）軍編」が描かれ、大攻防戦が繰り広げられる。知将・蒙恬（もうて