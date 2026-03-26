記事ポイントマレーシアが製造業向け新インセンティブ制度を2026年3月1日から施行従来のタックスホリデー中心から段階制・成果連動型モデルへ移行半導体やEV関連部品など付加価値の高い分野への投資を推進 マレーシア投資開発庁(MIDA)が、製造業分野における新たなインセンティブ制度「新インセンティブ・フレームワーク(NIF)」を導入します。従来のタックスホリデー中心の仕組みから、成果連動型モデルへと大きく転換する戦