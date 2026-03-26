阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）の開幕２軍が２５日、確実となった。藤川球児監督は甲子園での全体練習後に、英才教育プランの一端を明かした。「打席数がもう少し必要でしょうね。５０、６０打席を立ってやっていくというシステムが普通かな、と。１軍トップレベルの仕上がった投手たちが出てきますから、そのレベルと対峙（たいじ）しながら、１試合を出ながら、ペナントレースを戦っていくという意味では相当