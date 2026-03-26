記事ポイントさくら情報システムが「絆」から「AXプラン」を2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業向けにAI活用規程・ルールの制定を支援DX伴走支援の知見を活かしたワンチーム体制でサポート さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」の新プランとして「AXプラン」を提供しています。中小・中堅企業のAI活用における不安やリスクに配慮し、規程制定から伴走支援までをカバーする内容です。 さくら情報シ